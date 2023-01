Warme Temperaturen im Winter Bauern beginnen Schädlingsbekämpfung deutlich früher

Wegen der hohen Temperaturen haben erste Landwirte in Sachsen-Anhalt mit der Schädlingsbekämpfung begonnen. Die frühen warmen Temperaturen bedeuteten für die Natur Stress, sagt Obstbäuerin Sabine Hornemann. Sie hat in diesem Jahr so früh wie noch nie mit der Schädlingbekämpfung begonnen.