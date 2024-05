Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einer leicht abschüssigen Straße am Schlossberg, auf deren rechter Seite es einen Abhang hinunter geht. Der Fahrer hatte der Polizei zufolge angegeben, das Fahrzeug wegen fehlender Bremswirkung erst links gegen eine Böschung gelenkt zu haben, um langsamer zu werden und es dann rechts an einem Baum zum Stehen zu bringen. Das Gutachten wirft nun Zweifel an dieser Geschichte auf.