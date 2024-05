Konnten Sie das während des Unfallhergangs fassen und konnten Sie noch schnell reagieren, sich festhalten und aneinander krallen?

"Ganz ehrlich: Das war kaum möglich. Das ging alles so wahnsinnig schnell, nachdem wir über diese leichte Kuppe am Berg drüber waren. Wir sind wirklich immer nur schneller geworden. Am Anfang denkt man noch: 'Naja, der fährt aber rasant'. Denkt noch, das ist ein bisschen spaßig. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, das ist hier alles andere als lustig.

Alle fingen an zu rutschen. Es schaukelt sich ja hoch. Man fängt an zu schleudern. Ich konnte meine Mutter noch festhalten. Meine Schwägerin hat Gott sei Dank meine Kleine festgehalten. Meine Große hat das halbwegs alleine hinbekommen."

"Wir sind dann noch links an einer an einer Böschung hoch und ich habe gedacht: 'Wir kippen gleich um und letztendlich ist er dann direkt gegen den Baum geknallt, oder wir alle. Und ja, ich wurde in den Wagen geschleudert. Dann sind wir alle nur aufgestanden und haben gesagt: 'Raus, raus, raus!' Und dann hat man einen Schritt gemacht durch die Tür raus, die offen stand, und da ging der Abhang herunter."

Bildrechte: MDR

Jetzt kristallisiert sich ja auch gerade raus, dass der Fahrer der Bahn offenbar Schlimmeres verhindert hat. Die Polizei hat gesagt, nach dem jetzigen Ermittlungsstand haben die Bremsen wohl versagt. Und da hat der Fahrer wohl versucht, die Bahn gegen den Baum zu lenken. Das wäre wohl das einzig Richtige gewesen.

"Also wenn das alles so stimmt: So hat es sich angefühlt. Man kriegt nichts mit, man ist wirklich wie im Film. Aber es hat sich so angefühlt, als wenn er gegenlenken würde. Als wenn er versucht, den Wagen irgendwie – denn das ist ja ein ganz schmaler Weg – da draufzuhalten.

Wenn er das wirklich geschafft hat, da gezielt gegen (den Baum) zu fahren, war das tatsächlich unsere Rettung. Weil ich mag mir wirklich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir den Abhang heruntergefahren wären oder sich der Wagen überschlagen hätte. Es wäre ja nur weiter bergab gegangen. Wir wären noch schneller geworden. Ich weiß nicht, wie schnell wir waren, gefühlt unglaublich schnell. Wir haben alle gesagt: 'Das war unsere Rettung.'"