Die Autobahn 2 Richtung Hannover ist bei Irxleben wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte die Autobahn GmbH auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Autobahn war nach einem Unfall knapp 30 Stunden voll gesperrt gewesen. Zunächst waren am Mittwoch zwei Fahrspuren freigegeben worden, am Donnerstagabend wurde dann auch die dritte Spur wieder freigegeben. Bis auf Weiteres gilt an der Stelle, an der sich der Unfall ereignete, auf einer Länge von rund 200 Meter ein Tempolimit von 60 Kilometer pro Stunde.