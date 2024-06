Dazu soll etwa ein höher gelegenes Wohngebiet in der Stadt Kroppenstedt versorgt werden. Der Wasserdruck dort oben sei im Falle einer Brandbekämpfung zu gering, so Stankewitz. Deshalb solle in dem Wohngebiet noch in diesem Jahr ein unterirdischer Wassertank auf einem privaten Grundstück entstehen. Am 1. Juli sei ein Gespräch mit einem Investor vor Ort geplant. Sollte es in dem Wohngebiet künftig mal brennen, würden sich die Feuerwehren dann aus dem Wassertank bedienen. Nach dem Einsatz werde der Tank wieder befüllt.