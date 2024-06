Polizisten in Sachsen-Anhalt sind ebenfalls schockiert über den Messerangriff in Wolmirstedt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Uwe Bachmann, sagte der Volksstimme, man brauche das uneingeschränkte Bewusstsein, dass Messer-Angriffe nicht in unsere Gesellschaft gehörten. Verharmlosungen sollte es hier nicht mehr geben.

Bei der Pressekonferenz am Sonntag gab die Polizei Näheres zur Tat bekannt. Der Mann habe in Stendal gewohnt und sich lediglich in Wolmirstedt zu Besuch aufgehalten, so Krautwald. Der gebürtige Afghane sowie sein 23-jähriges Opfer, ebenfalls Afghane, lebten schon länger in Deutschland.