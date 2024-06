Am Freitagabend attackierte laut Polizeiangaben ein 27-Jähriger Afghane einen 23-jährigen Landsmann mit einem Messer in einer Plattenbausiedlung in Wolmirstedt. Das Opfer erlag wenig später seinen Verletzungen. Beide Männer hatten Medienberichten zufolge zuvor gestritten.



Im Anschluss soll der Angreifer mehrere Menschen in einer Kleingartensiedlung bedroht haben, bevor er auf einer EM-Gartenparty in einer Einfamilienhaussiedlung eine 50-jährige Frau, einen 75-jährigen Mann schwer sowie einen 56-Jährigen leicht verletzt haben soll. Die hinzugerufenen Polizisten wurden laut Ermittlern vom 27-Jährigen attackiert – woraufhin die Beamten ihn erschossen.