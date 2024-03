Nach dem Austritt von 300 Litern Diesel ins Erdreich in Blankenburg im Landkreis Harz gibt es keine Folgen für die Umwelt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagvormittag sagte, hat das Umweltamt Proben entnommen und keine Auffälligkeiten festgestellt. Nach dem Lkw-Unfall am Freitag sei die betroffene Stelle ausgebaggert und der Diesel mithilfe einer Spezialfirma auch gleich gebunden worden.