Auf dem Lastwagen waren mehr als 40 Fässer Gefahrgut geladen. Eines der Fässer wurde bei dem Unfall beschädigt. Was genau in den Fässern war, konnte die Polizei nicht sagen. Eine Gefahr habe jedoch nicht bestanden. Neben der Feuerwehr ist auch das Umweltamt vor Ort gewesen. Der Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 70.000 Euro.