Am Brocken hofft die Feuerwehr auf Regen, um die letzten Glutnester in den Griff zu bekommen. Es gebe noch vereinzelte Brandstellen, teilte die Leitstelle des Landkreises Harz zuletzt mit. Es werde jedoch Regen erwartet. Im besten Fall schaffe dieser Abhilfe. Die weiteren Löschmaßnahmen sollen am Morgen besprochen werden.

Wir beenden an dieser Stelle den Ticker und werden Sie über die Löscharbeiten am Brocken am Mittwochmorgen auf unserem Portal weiter informieren. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Informationen in unseren Radio-Nachrichten.