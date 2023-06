Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben die neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode jetzt auch für Touristen geöffnet. Zunächst an zwei Tagen pro Wochen können Besucher einen Blick in den Innenbereich der Werkstatt werfen, teilten die HSB mit. Von einer Besuchergalerie können Touristen das gesamte Werkstattgeschehen beobachten. Zudem gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Schmalspurbahnen im Harz. Der Besucherbereich ist derzeit dienstags und samstags geöffnet.

Die Werkstatt nimmt die Besucher mit in die Faszination rund um das Wesen "Dampflokomotive" der Harzer Schmalspurbahnen. Bildrechte: dpa