In ganz Sachsen-Anhalt war die Waldbrandgefahr zuletzt weiter angestiegen. In der Osthälfte des Landes gilt die Gefahrenstufe 5, so die Daten des Landeszentrums Wald. Die Gefahrenstufe 5 ist die höchste der fünf Waldbrandwarnstufen. Konkret ist der Landkreis Wittenberg (Vorfläming, Elsterland und Dübener Heide) betroffen. Im Altmarkkreis Salzwedel, in Stendal, im Landkreis Börde nördlich der Autobahn, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, im Jerichower Land, in Halle, im Saalekreis und im Burgenlandkreis gilt die Gefahrenstufe 4.