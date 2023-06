In Sachsen-Anhalt steigt die Waldbrandgefahr weiter. In der Osthälfte des Landes gilt die Gefahrenstufe 5, so Daten des Landeszentrums Wald. Konkret ist der Landkreis Wittenberg betroffen. Im Altmarkkreis Salzwedel, in Stendal, im Landkreis Börde nördlich der Autobahn, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, im Jerichower Land, in Halle, im Saalekreis und im Burgenlandkreis gilt die Gefahrenstufe 4.

Die Gefahrenstufen haben sich in den vergangenen Tagen weiter erhöht. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Der Burgenlandkreis hat am Sonntag um 10 Uhr die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier ausgerufen. Entsprechende Mitteilungen gingen auch über die Katastrophen-Apps NINA und KATwarn an die Bevölkerung. Bei der Waldbrandgefahrenstufe 4 handelt es sich nach Behördenangaben um die höchste Stufe, die im Burgenlandkreis erlassen werden kann.



Bürgerinnen und Bürger dürfen nun im Wald nicht mehr die Wege verlassen oder in der Nähe von Strohdiemen und trockenen Hecken rauchen. Die Freiwillige Feuerwehr Weißenfels weist auch darauf hin, dass offenes Feuer im Wald oder weniger als 30 Meter vom Wald entfernt verboten ist. Alle Waldbesucher seien aufgefordert, durch umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten das Waldbrandrisiko zu minimieren.

Großer Waldbrand bei Jüterbog in Grenzregion im Raum Wittenberg