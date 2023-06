Bei Jüterbog Harzer Löschflugzeug weiter in Brandenburg im Einsatz

Das neu angeschaffte Löschflugzeug aus dem Harz soll auch am Freitag das Löschen eines großen Waldbrandes in Brandenburg weiter unterstützen. Es war am Donnerstag zu seinem ersten Einsatz aufgebrochen. Die Verantwortlichen zogen danach eine positive Bilanz.