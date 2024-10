In Wernigerode im Landkreis Harz soll ein neues Feuerwehrhaus entstehen. Dazu hat die Stadt jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das teilte Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach soll herausgefunden werden, an welcher Stelle in der Stadt ein Neubau Sinn machen würde.

Die Stadt brauche dringend diesen Neubau, das bestehende Gebäude sei in die Jahre gekommen und marode. Eine Sanierung sei jedoch unwirtschaftlich, so Kascha. Außerdem seien gerade in den vergangenen zwei Jahren vermehrt Einsätze registriert worden. Den letzten Großeinsatz hatte die Wernigeröder Feuerwehr Anfang September, als es am Brocken, in der Nähe des Ortsteils Schierke, tagelang gebrannt hatte.