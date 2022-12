Nach dem Brand in einer Ferienanlage in Friedrichsbrunn bei Thale im Harz an Heiligabend hat die Polizei nun erste Erkenntnisse zur Brandursache. Ein technischer Defekt könne als Ursache zumindest nicht ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Uwe Becker vom Polizeirevier Harz MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch.