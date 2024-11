Maggie Pfaff ist Mitglied des Vereins "Historische Uniformen des Deutschen Kaiserreichs". Gemeinsam mit anderen Mitgliedern hatte sie 2021 an der Bergung der Grabsteine teilgenommen. Als sie am Volkstrauertag ein Blumengebinde vor der neuen Informationstafel, die die Geschichte der Steine erzählt, niederlegt, erlebt sie ein unbeschreiblich schönes Gefühl bis in die Fingerspitzen, wie sie beschreibt. "Gerade weil sich unser Verein mit der Zeit zwischen 1871 und 1918 beschäftigt. Alles, was mit Personen zusammenhängt, wo wir Namen erkennen, wann sie geboren sind, wann sie gestorben sind, das ist sehr emotional. Das geht uns allen so."

Der Volkstrauertag war der Stadt ein würdiger Rahmen, um die Grabsteine an ihrem neuen Ort vorzustellen und die Gedenktafel einzuweihen. Seit 1919 wird mit dem Volkstrauertag an die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der diesen Tag nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben rief, will neben Gedenken auch Versöhnung. Versöhnung über den Gräbern. Kulturstaatssekretär Sebastian Putz (CDU) erinnerte in seiner Rede nicht nur an die Toten der vergangenen, sondern auch an die der gegenwärtigen Kriege. Und daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist.