Der Stadtrat von Braunlage hatte nach Angaben der HSB im Juli einstimmig für einen Anschluss an das Streckennetz der Schmalspurbahnen gestimmt. Der Anschluss an die niedersächsische Stadt über einen Abzweig bei Elend war demnach bereits in einer Machbarkeitsstudie 2009/10 untersucht worden.

Auch der nun geplante Anschluss an die Westernstadt Pullman City in Hasselfelde war laut HSB in der Vergangenheit bereits in einer Machbarkeitsstudie geprüft worden, insbesondere die Möglichkeiten der Gleisanbindung von der Strecke der Selketalbahn sowie ein mögliches Betriebskonzept.