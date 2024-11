Der Harzer Hexenstieg ist zwischen Neuwerk und Wendefurth im Landkreis Harz wieder begehbar. Am Freitag wird der besonders steile Abschnitt des Wanderweges freigegeben.

In den vergangenen Monaten wurde dieser Teil des Hexenstieges aufwendig umgebaut und ist nun weniger gefährlich. So wurde er nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT mit so genannten "Alpineisen" versehen. Das sind Stufen-Elemente aus feuerverzinktem Eisen, die – anders als Beton oder Holz – nicht rutschig werden, wenn sie nass sind. Außerdem halten sie länger.