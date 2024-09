Start der Tour: "Englischer Hof" in Herzberg

Heines erste Etappe führte ihn über Nörten und Northeim nach Osterode am Harz. Nach über 40 Kilometern kam er damals in "pechdunkler" Nacht an. Er übernachtete am Kornmarkt im Hotel "Englischer Hof". Genau hier beginnt Michael Lütje seine Tour. Ein Bronzeschild erinnert an das früher hier stehende Hotel und daran, dass hier Heine einst nächtigte.

Von Osterode wanderte Heine nach Clausthal-Zellerfeld, das damals nur Clausthal hieß. Hier ist mit Datum 16. September 1824 sein Besuch in einem Bergwerk registriert. In der "Krone" aß er "frühlingsgrüne Petersiliensuppe, veilchenblauen Kohl" und Fisch, einen Bückling, "Bücking", wie er selbst schreibt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Wandern auf Heines Spuren – mit Zylinder und Samtjacke

200 Jahre später macht all das auch Michael Lütje. Er will nachempfinden, was Heine einst bewegt haben mag. Und wirklich: So wie einst Heinrich Heine bricht auch Michael Lütje möglichst früh auf zu seinen Tagesetappen. Heine bewunderte Morgennebel und auch Lütje staunt über solche Naturphänomene.

Und: Michael Lütje wandert nicht einfach nur Heines Route nach. Er wandert sie in historischer Kleidung, in solcher, wie sie Heine laut Beschreibung eines Zeitgenossen getragen haben soll. So ist Lütje zweihundert Jahre später in gelben knielangen Tuchhosen unterwegs. Er trägt ein weißes Hemd, eine dunkle Weste und eine braune Jacke aus schwerem Samt sowie einen Zylinder auf dem Kopf. Eine schweißtreibende Angelegenheit sei das, findet der Wernigeröder schon am ersten Tag. Erst recht ist das nach der Tour auf den Brockengipfel der Fall. Da wisse man die Vorzüge moderner Funktionskleidung zu schätzen, sagt Lütje. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Doch der historische Aufzug macht Eindruck. Immer wieder sprechen den Heine-Wanderer unterwegs Menschen an. Viele würden gleich auf Heine zu sprechen kommen, einige würden ihn sogar direkt als Herrn Heine anreden, so Lütje. Für ihn ist das der Beweis, dass Heines "Harzreise" heute noch – zumindest in den Köpfen von Wanderern – präsent ist.

Übernachtung auf dem Brocken

Heinrich Heine übernachtete am 20. September 1826 beim Brockenwirt. Den Reim von den müden Beinen schrieb er wohl nicht, stattdessen aber: "Ich fand das Haus voller Gäste". Den Sonnenaufgang hat er von einem Aussichtsturm aus beobachtet. Auch 200 Jahre später übernachtet der Heine von heute auf dem Brocken und auch ihm ist am anderen Morgen der Wettergott wohlgesonnen. Es herrscht Inversionswetterlage: Der Gipfel erstrahlt im Sonnenschein, darunter liegt ein Wolkenmeer. "Gigantisch schön" und "absolut genial", entfährt es Lütje spontan. Dann geht es weiter Richtung Ilsenburg.