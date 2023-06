So sollen einzelne Tropfsteinformationen und Tropfsteingewölbe nun besser erkennbar sein. Über einen Bewegungsmelder beleuchten Lampen an den Handläufen den Weg und sollen energiesparsam für mehr Sicherheit sorgen. Auch die Lebewesen in der Höhle, wie etwa Spinnen, Wespen, Fledermäuse sollen durch die gezielte Beleuchtung weniger gestört werden. Auch die Grottenolme, die es deutschlandweit nur in dieser Höhle gibt, sollen davon profitieren. Die berühmten Lurche können bis zu 100 Jahre alt werden. Am unterirdischen Olmensee in der Hermannshöhle können Besucher mit etwas Glück welche beobachten.