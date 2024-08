Die Bedenken sind enorm – und groß sind auch die Erwartungen an die Politik. Doch Armin Willingmann (SPD) nimmt ihnen ein Stück weit den Wind aus den Segeln. Der Umweltminister sagte am Dienstagabend in Stötterlingen, er werde den Planfeststellungsbeschuss als rechtstaatliche Entscheidung respektieren. "Wir sehen eine verunsicherte Bevölkerung, die mit gefallenen Entscheidungen hadert. Aber wir sind ja nicht am Ende des Verfahrens", ergänzte Willingmann mit Blick auf weitere Genehmigungsschritte, die mit einem möglichen Hauptbetriebsplan einhergingen.

