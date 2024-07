Wenn Thomas Sülzle zwischen den meterhohen Sand- und Kieshalden im Kieswerk unterwegs ist, erkennt er auf einen Blick, in welcher Qualität abgebaut wurde.

Der Betriebsleiter sagt: "Wir haben hier einen hervorragenden Rohstoff, man sieht ja das Körnungsverhältnis, was entscheidend ist." Der Rohstoff sei weitestgehend frei von schädlichen Bestandteilen; die in Beton zu Schäden führen könnten.

Das Sand-Kies-Wassergemisch wird am Baggersee von Schwarz, einem Dorf bei Calbe/Saale, gewonnen. 300 Tonnen pro Stunde fördern Saugbagger und Schaufelrad nach oben. Gearbeitet wird im Dreischichtsystem.

Schließlich werden diese Bodenschätze überall gebraucht: in Häusern, Straßen, Brücken. Allein in einem Kilometer Autobahn stecken rund 200.000 Tonnen Sand und Kies.

In 120 Kies- und Sandwerken in Sachsen-Anhalt wird der Massenrohstoff abgebaut. Bei Schwarz erst seit 30 Jahren. Die mächtige Lagerstätte ist typisch für den Mitteldeutschen Raum. Sie entstand vor Millionen Jahren.

Thomas Sülzle sagt: "Der Kies ist in der Saale-Kaltzeit geschüttet worden; das war irgendwann vor 100.000 Jahren. Der Gletscher ist dann abgeschmolzen und hat dann vor 300.000 bis 50.000 Jahren hier diese Kiesgrube für uns hinterlassen."

Solch Kiesabbau ist aber immer auch ein massiver Eingriff in die Landschaft. Damit keine Mondlandschaft bleibt, kümmert sich Nadine Oertel um die Renaturierung:

"Also wir versuchen nach dem Abbau alles wieder der Natur zur Verfügung zu stellen, und so natürlich wie möglich zu gestalten", so die Landschaftsökologin.