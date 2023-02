Schon von weitem kann man ihr Lachen, ein paar Gesprächsfetzen und lautstarke Begrüßungsrufe hören. Eine bunte Gruppe von etwa 15 jungen Menschen trifft sich am Feldrand des Dorfes, die Hälfte ist mit dem Rad gekommen. Sie alle wohnen in der Evangelischen Stiftung Neinstedt . Auch die 20-jährige Sophia ist mit dabei.

In wenigen Wochen steht ein "Special Triathlon" an. Das ist eine Kombination aus Laufen, Schwimmen und Radfahren, speziell für Menschen mit geistigen Behinderungen. Dafür wollen sie fit sein. Abwechselnd wird heute das Laufen und Radfahren trainiert. Jeder in seinem Tempo und so wie er kann. Heilerziehungspfleger Winfried Knorr gibt ein paar Anweisungen, er trainiert die Gruppe.