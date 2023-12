Wernigerode: Sonnenhaus feiert Richtfest

Das "Sonnenhaus" Wernigerode im Wohngebiet "Seigerhüttenweg" hat am Mittwoch nach ungefähr einem Jahr Bauzeit Richtfest gefeiert. Das Gebäude soll nach Aussage von Christian Zeigermann von der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) bis zu 80 Prozent energieautark sein.

Das Sonnenhaus ist demnach das erste Gebäude der GWW, in dem nur nachhaltige Rohstoffe zur Energieerzeugung zum Einsatz kämen. Also Solarthermie für Warmwasser, Fotovoltaik für Stromerzeugung und Pelletheizung für Wärme. Außerdem könnten auch E-Autos können am Haus geladen werden.