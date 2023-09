An der Grundschule in Ströbeck wurde am Montag 200 Jahre Schachunterricht gefeiert.

Seit über 1.000 Jahren soll der Legende nach in der Stadt bereits Schach gespielt werden.

Nach dem Brand im Schachmuseum ist noch kein neues Gebäude in Aussicht.

Die vierte Klasse hat einen Auftritt, auch das Schulorchester. Gedichte werden vorgetragen. Ein Sketch wird gespielt. Der Schulleiter hält eine Ansprache. Die Feierstunde in der Dr.-Emanuel-Lasker-Grundschule Ströbeck gleicht auf dem ersten Blick anderen Festakten. Doch unter der Decke hängt ein schwarz-weiß-kariertes Tuch. Fenster und Wände sind mit Schachfiguren beklebt. Im Programm der Kinder geht es ums Schachspielen. 119 Kinder lernen an der Ströbecker Grundschule. Für alle gilt: Schach ist reguläres Unterrichtsfach, für das es sogar Noten gibt, auch auf dem Zeugnis. Seit 1823 ist das so. Und genau das wird gefeiert.

Ausstellung zum Jubiläum

Nebenan in der Aula der Schule wurde eine Ausstellung aufgebaut. Viele historische Fotos sind hier zu sehen, dazu kommen Urkunden, Texte, natürlich Schachspiele. Renate Rohrmann schaut auf ein paar alte Urkunden. Sie ist 75 Jahre alt, und hat früher an der Ströbecker Sekundarschule Schach unterrichtet. Man werde mit Schach groß in dem Ort, erklärt sie. Sie habe Schach von ihrer Großmutter gelernt. Sie erinnert sich: "Meine Großmutter hat das Schachbrett gewonnen, mein Großvater, mein Vater und ich auch." Die Besten des Abschlussjahrgangs spielen zum Ende der Schulzeit um kunstvolle Schachbretter, die eigens dafür hergestellt werden. Auch das ist seit 200 Jahren Tradition in Ströbeck. Für die Festwoche wurde auch eine Ausstellung in der Schule aufgebaut. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

: Häftling brachte Schach 1011 nach Ströbeck

"Wir pflegen die Schachtradition im ganzen Ort und eben auch in der Schule", sagt Ströbecks Bürgermeister Jens Müller. Glaubte man der Legende, besteht diese Schachtraditon in Ströbeck seit über 1.000 Jahren. Ein in Ströbeck inhaftierter gefangener Adliger des Bischofs von Halberstadt soll im Jahr 1011 seinen Bewachern das Schachspiel beigebracht haben. Seitdem werde in Ströbeck Schach gespielt. Fakt ist, dass im Jahr 1616 in Leipzig erschienenen ersten deutschsprachigen Schachbuch das Ströbecker Schachspiel ausführlich beschrieben wird. Seit 1689 sind öffentliche Aufführungen von Schachpartien belegt, bei denen die Schachfiguren durch entsprechend verkleidete Menschen dargestellt wurden. Diese Tradition gibt es heute noch. Und im Jahr 1823 dann bestimmte der Bürgermeister Schach sogar zu einem regulären Unterrichtsfach in der Schule.

Schulfach mit Tests und Noten