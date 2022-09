Wendefurth Pegelstände der Bode könnten wegen Talsperren-Test steigen

Um die Funktionstüchtigkeit der Talsperre Wendefurth zu testen, wird sie am Donnerstag auf die Probe gestellt. Dabei wird Wasser freigegeben, was in Thale und Wegeleben zu sichtbar steigenden Pegelständen führen kann.