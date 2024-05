Ein junger Mann, dem die Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge zur Last gelegt wird, muss sich ab Dienstag in einer Berufungsverhandlung am Landgericht Halle verantworten. Laut Anklage soll der 23-Jährige sich mit einem inzwischen rechtskräftig verurteilten Mann im Dezember 2019 ein illegales Rennen geliefert haben, bei dem eine unbeteiligte Frau zu Tode kam.

Die beiden damals 19 Jahre alten Fahrer hätten am Hansering in Richtung des Leipziger Turms die später getötete Fußgängerin – eine dreifache Mutter, die nach einem Konzertbesuch in der Innenstadt von Halle unterwegs war – übersehen. Während es dem jetzt erneut Angeklagten noch gelungen sei, die 43-jährige Frau zu umfahren, habe der bereits verurteilte Mann einen Zusammenstoß mit ihr nicht mehr verhindern können.

Bis zu fünf Jahre Haft möglich