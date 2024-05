Am 1. Mai war ein Feuer am Königsberg unterhalb des Brockens ausgebrochen. Mehr als 100 Einsatzkräfte und das Löschflugzeug des Landkreises waren im Einsatz – zum ersten Mal in diesem Jahr. Da das Feuer nahe der Bahngleise am Königsberg hangaufwärts bemerkt worden war, wurden auch Kesselwagen mit Löschwasser mit den Harzer Schmalspurbahnen auf die Strecke geschickt.