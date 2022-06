René Jankowski begrüßt jeden der Neuankömmlinge mit einem lockeren Hallo. Doch man sieht es ihm an: Er ist ein bisschen aufgeregt. Denn heute ist ein besonderer Tag für ihn. Die pralle Sonne über Oderbrück lässt schon erahnen, was sie an diesem Tag vorhat – es wird sehr warm werden. Aber egal: Es soll zum Brocken hinaufgehen.

Vor Wochen schon hat René Jankowski Freunde und Bekannte zur Wanderung eingeladen. Er will mit ihnen zusammen seinen 1.000. Brockenaufstieg begehen. Allerdings war er gut in Form und etwas schneller als geplant. So steht an diesem Samstag Aufstieg Nummer 1.016 an. Feiern will der Halberstädter trotzdem. Denn die tausendste Brockenwanderung ist sein ganz persönlicher Triumph über seine Krankheit.