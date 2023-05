In Thale wurde am Montag zu einem Treffen von Fahrzeugen geladen, die einst in der DDR unterwegs waren. Und nach einem kleinen Besuchereinbruch im Vorjahr, damals nach zwei Jahren Corona-Pause, war nun das 11. "Ostmobiletreffen" wieder ein Publikumsrenner. Bereits am Vormittag standen Chef-Organisator Frank Müller die Haare zu Berge: Gegen Mittag hatte er 400 Fahrzeuge untergebracht und es kamen immer mehr. Am Ende waren es rund 430 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen.