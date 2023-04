Unterstützt wurde Meinel von Steve Gregorius. Der betonte, dass sich für die Tuning-Community die Leistung und die Optik eines Fahrzeuges verbinden. Meinel fügte hinzu: "Am Ende wird entschieden, was und wie viel am Fahrzeug gemacht wurde und wie viel Platz wir im Parkhaus zur Verfügung haben." Das große Parkhaus in Schöneck ist der Veranstaltungsort. Der Ort gebe im Gegensatz zur Rennstrecke am Lausitzring den Besucherinnen und Besuchern ein persönlicheres Gefühl. "Hier kann man einfach hinfahren und die Stadt Schöneck steht hinter uns", fasste Meinel die Situation zusammen.