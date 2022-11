Kritik an Förderrichtlinien Warum Timmenrode im Harz seit Jahren um ein neues Feuerwehrhaus kämpft

Bildrechte: MDR/Tilo Weiskopf

Zwei Tage war MDR SACHSEN-ANHALT in Timmenrode, um herauszufinden, was die Menschen in dem Harz-Dorf beschäftigt. Entstanden ist eine vierteilige Serie. Im ersten Teil geht es um das Feuerwehrhaus im Ort. Das ist fast 150 Jahre alt und viel zu klein für heutige Bedürfnisse. Seit Jahren bemüht sich Timmenrode daher um einen Neubau – und verzweifelt an Bürokratie und Förderrichtlinien des Landes.