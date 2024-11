Brian Kearney freut sich über die Diskussion und den Austausch. Er selbst hat bereits vor einigen Wochen per Brief seine Stimme in die USA geschickt und blickt optimistisch auf die Wahl. "Ich wünsche mir eine Zukunft der Demokratie, in der wir uns als Bürger entfalten und gute Nachbarn für die Welt sein können. Ich hoffe, dass Kamala Harris gewinnt. "

Diese Hoffnung haben an dem Abend viele in der "Stube". Auch Josie, sie studiert im ersten Semester Tourismusmanagement in Wernigerode: "Ich beschäftige mich seit den letzten Monaten sehr damit, welchen Einfluss soziale Medien auf die Politik haben, nicht nur in Amerika, sondern auch hier und wie meine Generation – die Generation Z – damit umgeht. Egal wie die Wahl ausgeht, ich glaube, die Unzufriedenheit wird krass steigen und die Trump-Anhänger werden Unfrieden stiften."



Nur wenige wollen an diesem Abend mit einem Wahlsieg von Donald Trump rechnen. Während eine Live-Band amerikanische Song-Klassiker spielt und draußen vor der "Stube" auf dem Grill Hotdogs und Burger brutzeln, stimmen sich viele gut gelaunt auf die nächsten Stunden ein.