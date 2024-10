Bildrechte: IMAGO / Dreamstime

Unterschriftensammlung Beliebte Postfiliale in Wernigerode vor dem Aus

16. Oktober 2024, 18:36 Uhr

Die Postfiliale in der Marktstraße in Wernigerode steht vor dem Aus. Das Unternehmen DHL hat den Kooperationsvertrag mit dem Geschäft "Printecke" gekündigt. Das wäre gleichbedeutend mit dem Ende des Ladens, sagt der Besitzer. Doch die Menschen in Wernigerode haben hunderte Unterschriften für den Erhalt des Postladens gesammelt. Auch vom Oberbürgermeister kommt Unterstützung.