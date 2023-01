Ein Beispiel dafür, das einem dann relativ schnell über den Weg läuft, ist die Anastasia-Bewegung – so eine esoterische, lose Siedlungsbewegung, zu der auch "Weda Elysia" gehört. Die Gruppe in Wienrode gilt als der Ableger der Bewegung im deutschsprachigen Raum. In Wienrode ist das Thema seit 2019 virulent, weil die Gruppe seitdem den alten Gasthof in der Ortsmitte gekauft hat und zu einer Art kulturellem Zentrum ausbauen will. "Weda Elysia" renoviert den alten Gasthof in Wienrode. Bildrechte: MDR/Christian Werner

Was war besonders schwierig – zum einen an der Recherche, aber dann vor allem bei den Dreharbeiten?

Wir haben bei der Recherche und auch bei den Dreharbeiten festgestellt, dass das Thema "Weda Elysia" ein ziemliches Tabuthema für viele Menschen im Ort ist. Das ist eigentlich unabhängig davon gewesen, ob sie dafür oder dagegen sind.

Mit MDR-Reporterin Jana Merkel (li.) wollten nur wenige Menschen für den Film sprechen. Bildrechte: MDR/Michael Damm Kaum jemand will sich öffentlich darüber äußern. Es gibt Menschen, die kritisch sind, wir haben auch mit einigen gesprochen. Sie fühlen sich von den Siedlern bedroht und fürchten auch Anfeindungen aus dem Ort, wenn sie sich darüber öffentlich beschweren. Sie wollen sozusagen nicht als Nestbeschmutzer gelten.



Es gibt natürlich auch viele, die sich gar nicht so positionieren wollen. Die sagen: "Mensch, lass sie doch machen, sie renovieren doch nur ein altes Gebäude." Und es gibt im Ort auch einige, die durchaus damit sympathisieren, die den Zielen und der Ideologie der Gruppe viel abgewinnen können.

Seid ihr während der Dreharbeiten in Wienrode in irgendeiner Weise bedrängt worden oder konntet ihr ganz entspannt den Film drehen?

Also ich kann nicht direkt von einer Bedrohung sprechen. Es gab durchaus ein, zwei Situationen, in denen uns Mitglieder von "Weda Elysia" verbal konfrontiert haben, würde ich sagen. Also indem sie uns kritische Fragen gestellt haben und uns vielleicht auch ein bisschen mehr aus der Reserve locken wollten. Aber ansonsten konnten wir relativ entspannt dort drehen.

Gibt es irgendetwas, das dich ganz besonders bewegt hat?