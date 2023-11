In Wienrode, einem Ortsteil der Stadt Blankenburg im Harz, spricht zukünftig wahrscheinlich ein Mitglied eines rechtsextremistischen Vereins im Ortschaftsrat mit. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag hat "Weda Elysia"-Mitglied Anja Maria Schulz nach dem vorläufigen Wahlergebniss genügend Stimmen erhalten, um ein Mandat zu bekommen. Der Verfassungsschutz stuft den Verein seit vergangenem Jahr als gesichert rechtsextremistisch ein.

Der politische Einfluss, den Rechtsextremisten damit bekommen könnten, hält sich allerdings in Grenzen. Ein Ortschaftsrat habe nur in sehr begrenzte Entscheidungsbefugnisse, erklärt der Professor für Öffentliches Recht Winfried Kluth von der Uni Halle im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Er war lange Zeit Richter am Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau und forscht zu Kommunalrecht.