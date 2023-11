Wenige Tage vor der Wahl des Ortschaftsrates von Wienrode im Harz hat der Verfassungsschutz am Dienstagabend die Einwohner über eine als rechtsextremistisch eingestufte Gruppierung informiert. Bei der Wahl am kommenden Sonntag wollen zwei Mitglieder des Vereins "Weda Elysia" antreten. Laut Verfassungsschutz verbreitet der Verein antisemitische Inhalte, Straftaten lägen aktuell aber nicht vor.

Einwohner von Wienrode teilten MDR SACHSEN-ANHALT am Rande der Infoveranstaltung in Blankenburg mit, in der Vergangenheit seien Volkstänze aufgeführt und Rituale vollzogen worden. Das sehe schön aus, werde aber für rechtsextremistische Zwecke missbraucht. Einige Anwohner gaben an, sie seien für ein buntes Wienrode und hätten Sorge um die Demokratie und Angst vor einer "rechten Ausbreitung".