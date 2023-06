In Sachsen-Anhalt ermittelt die Bundeswehr derzeit wegen ungeklärter Drohflüge über dem Truppenübungsplatz in Altengrabow (Jerichower Land). Wie ein Sprecher des Territorialen Kommandos der Bundeswehr Anfang der Woche MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde in Altengrabow und Klietz in diesem Jahr eine mittlere einstellige Zahl von Vorfällen gemeldet. Bundesweit habe es im gleichen Zeitraum eine hohe zweistellige Zahl von Drohnen-Meldungen über Bundeswehr-Liegenschaften gegeben.