Toter Mann gefunden Tödlicher Unfall auf A2: Polizei sucht nach Lkw-Fahrer

24. April 2024, 12:16 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall auf der A2 in der Börde weiterhin, wie es dazu gekommen ist. Am Montag wurde ein toter Mann an der Autobahn entdeckt, der offenbar bei einem Unfall mit Fahrerflucht tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Lkw oder Sattelschlepper handeln.