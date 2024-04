Der Traditionskäse "Bördespeck" soll demnächst aus Baden-Württemberg kommen. Die Molkerei Ammerland bestätigte, dass sich das Jermi Käsewerk GmbH aus Laupheim-Baustetten die Rechte an dem Produkt gesichert hat. Zuerst hatte die Volksstimme darüber berichtet (€) .

Rosemarie Appel, die frühere Geschäftsführerin der Börde-Käse GmbH, ist skeptisch, dass das Konzept aufgeht. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der "Bördespeck" werde nie wieder so hergestellt werden, wie vor der Übernahme. Das für den Käse typische rote Netz, das in Handarbeit hergestellt wurde, sei bereits eingespart. Zudem sei ihres Wissens nach der Käse auch verkürzt geräuchert worden.

Der preisgekrönte Käse aus Sachsen-Anhalt, der wie Speck im Kamin geräuchert wird, wird seit April nicht mehr in Vahldorf im Landkreis Börde hergestellt. Als Gründe für die Schließung nannte der niedersächsische Mutterkonzern, die Molkerei Ammerland, die Wirtschaftlichkeit. In der in die Jahre gekommenen Produktionsanlage habe man nicht mehr profitabel arbeiten können.