Nach dem dritten Tag hat sich das Team auf Platz 41 vorgearbeitet. In der gleichen Zeit kämpfen sich auch die beiden Begleitfahrzeuge in Richtung Zielpunkt durch. Keine einfache Sache, denn eine Straße gibt es teilweise nicht. Eine Crew aus Tschechien kehrt um, weil sie plötzlich im Grünen steht. Bei der Weiterfahrt über Stock und Stein fährt sich eines der Fahrzeuge fest. 21:30 Uhr kommen die letzten am Parque Fermé an. Der Trabi wartet draußen, denn von dem Moment an, wo er über die Linie fährt, läuft die Zeit für die Mechaniker. Erst als sie aufgebaut haben, kommt auch der Trabi. Weil die Reise hierher so chaotisch war, ist das Zeitlimit für die Wartungsarbeiten von zwei auf drei Stunden hochgesetzt worden. Es wird eine kurze Nacht für die Mechaniker. Morgen starten die ersten Autos wieder um 6 Uhr in der Frühe.