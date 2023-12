Auf den Straßen ist der Trabant P 60, gern auch "Kugelporsche" genannt, kaum noch zu sehen. Michael Kahlfuß hat seinen in Zwickau komplett neu aufbauen lassen. In der Trabantwelt wurde er mit viel Liebe ein Rallye-Auto: getunet, na klar, geländefest. Aber robust ist der Trabant ohnehin. In einem Container ist der fahrbare Untersatz per Schiff nach Kenia gereist. In Mombasa wird er in wenigen Tagen von der Startrampe rollen – als erster Trabant P 60 überhaupt.