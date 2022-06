Auf der Autobahn 2 im Jerichower Land häufen sich die Unfälle. Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wird das mehr und mehr zur Belastung. In den vergangenen acht Wochen ist die Freiwillige Feuerwehr Möser mindestens einmal pro Woche auf der Autobahn im Einsatz. Viele der Unfälle passieren an der Baustelle auf der Elbebrücke Hohenwarthe bei Lostau, die voraussichtlich noch bis Juli bestehen soll.

Einsätze auf der Autobahn seien zwar bekannt, aber die Häufung und Regelmäßigkeit der Unfälle in den vergangenen Wochen sei doch ungewöhnlich. Bereits vor knapp einem Monat hatte Heinrichs Kollege Dirk Jeitner MDR SACHSEN-ANHALT gesagt: "Die A2 lässt nicht locker" und mitgeteilt, dass es fast wöchentlich Auffahrunfälle wegen der Baustellen gebe. Am 11. Mai hatte es einen Unfall am Stauende an der Baustelle in Richtung Berlin gegeben. Auto Mensch war schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Kleintransporter ins Stauende gefahren war.