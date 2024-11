Wegen des mutmaßlichen Sicherheitslecks in Sachsen-Anhalts größtem Gefängnis in Burg hat Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) den Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch in einer vertraulichen Sitzung informiert. Thema waren die vermutlich in die Hände von Gefangenen geratenen detaillierten Lagepläne der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg. Weidinger bestand darauf, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Anfang Januar wolle sie jedoch über den dann aktuellen Ermittlungsstand informieren.