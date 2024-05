Nandu Nandus sind flugunfähige Laufvögel. Sie werden bis zu 1,40 Meter hoch und bis zu 25 Kilogramm schwer. Auf der Flucht erreichen sie Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Sie fühlen sich im Grasland am wohlsten und sind eigentlich in Südamerika beheimatet. Ein paar Nandus haben sich inzwischen aber auch in Deutschland angesiedelt.

In den letzten Jahren ist es in Sachsen-Anhalt häufiger vorgekommen, dass Nandus ausgebüxt sind. Erst vor wenigen Wochen hat Michael Engelmann vom Tierpark Köthen bei Zörbig einen entlaufenen Nandu mit Hilfe eines Betäubungsgewehrs eingefangen . Die Nandu-Dame lebt jetzt im Tierpark Köthen.

Es gibt aber auch einige freilaufende Nandus in Deutschland, die nicht wieder eingefangen wurden. So gibt es etwa eine etwa 500 Tiere große Population in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Nandus kommen bei uns in Deutschland sehr gut klar. Sie fressen fast alles, was grün ist, Körner und Kleintiere. Im Winter gerne frisch eingesäten Raps von den Feldern. Die finden genug", erklärt Engelmann.