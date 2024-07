Jerichower Land Nach Vorwürfen der Ferkel-Quälerei in Demsin: Kein neuer Termin für Kontrolle

07. Juli 2024, 10:21 Uhr

Nach den mutmaßlichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in einer Ferkelzucht-Anlage in Kleindemsin im Jerichower Land reagiert der Landkreis zurückhaltend. Einen neuen Kontrolltermin hat er bislang nicht festgelegt und auch von den Misständen will er nichts gewusst haben – obwohl bei der letzten Kontrolle 2020 Mängel festgestellt worden waren. Filmaufnahmen von "Animal equalitiy" sollen zeigen, das in dem Betrieb Ferkel brutal gequält worden sind.