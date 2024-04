Der Großbrand in einer Schweinezucht in Binde im Altmarkkreis Salzwedel betrifft nicht die Ställe der Anlage, die der Betreiber zu Unrecht errichtet hatte. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben.

Bei dem Feuer am Freitag waren nach derzeitigen Erkenntnissen 1.750 Sauen und eine nicht näher definierte Anzahl an Ferkeln getötet worden. Wie der Altmarkkreis am Wochenende mitgeteilt hatte, müsse man pro Sau zusätzlich mit mindestens acht Ferkeln rechnen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa eine Million Euro geschätzt. Etwa 1.300 lebende Sauen wurden unter Aufsicht von Tierärzten verladen und in andere Anlagen des Betreibers gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehren zogen sich bis weit in das Wochenende hinein. Seit Montag ermitteln Experten der Polizei die Brandursache.