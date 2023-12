Die vielen Baustellen in Magdeburg sorgen regelmäßig für Stau und Umleitungen. Doch in den nächsten Tagen könnte sich die Lage entspannen, weil einige wichtige Verbindungen zumindest teilweise wieder freigegeben werden.

Hallische Straße öffnet für Straßenbahnen

Die Hallische Straße öffnet am Samstag, den 23. Dezember, für Straßenbahnen. Sie verbindet den Knotenpunkt Hasselbachplatz mit den Stadtteilen Sudenburg und Leipziger Straße. Am Donnerstag wird entschieden, ob die Hallische Straße noch vor Weihnachten wieder für den Autoverkehr öffnen kann.

Bildrechte: MDR/ André Plaul

Strombrücke: Trams rollen ab Samstag

Ebenfalls Samstag öffnet der Strombrückenzug in Magdeburg nach langjähriger Bauzeit für den Straßenbahnverkehr. Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich noch etwas gedulden. Unter anderem durch witterungsbedingte Probleme verzögert sich die Öffnung des Strombrückenzugs. Autofahrer können diesen erst im nächsten Jahr benutzen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Peter Gercke

Citytunnel: Gleisaufgänge und neue Haltestelle öffnen

Am Magdeburger Hauptbahnhof sollen am Freitag die letzten Spuren einer der berühmtesten Baustellen der Stadt verschwinden: Am Citytunnel wird unter den Eisenbahnbrücken in der Ernst-Reuter-Allee der Gehweg neben den Straßenbahngleisen stadteinwärts freigegeben.

Damit können auch die Treppenaufgänge zu den Gleisen eins und zwei sowie drei und vier genutzt werden. In der Vergangenheit hatten Bahnkunden immer wieder die Absperrungen vor dem Gehweg und den Treppen durchbrochen, um ihren Zug zu erreichen. Wer regulär auf die Gleise wollte, musste lange Umwege in Kauf nehmen.

Bildrechte: MDR/Christoph Dziedo

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) die neue Straßenbahn-Haltestelle auf der Seite des neuen Gehwegs in Betrieb genommen. Seitdem halten auch die Linien 1, 4 und 6 in Richtung Innenstadt direkt am Kölner Platz.

Bildrechte: MDR/Christoph Dziedo

Bauarbeiten an Halberstädter Straße abgeschlossen

Am Mittwochnachmittag endeten außerdem die Bauarbeiten an einer Weiche in der Halberstädter Straße an der Ecke Leipziger Straße. Das gab die MVB in einer Meldung bekannt.

