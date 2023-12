I n der vergangenen Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Strombrücke am 23. Dezember eröffnet werde – nur einen Tag später als ursprünglich geplant war. Die aktuelle Umleitung über die Sternbrücke werde dann wieder für Autos gesperrt.

Eigentlich sollte die Brücke über die Elbe bereits am 22. Dezember für alle Verkehrsarten freigegeben werden. Kurz nach dem Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt vor einigen Tagen hatte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) erklärt, aufgrund des Wetters sei der Termin für die Eröffnung der Neuen Strombrücke unsicher. An den Geh- und Radwegen werde derzeit rund um die Uhr unter Zelten gearbeitet, hieß es zuletzt. Zuerst hatte die Magdeburger Volksstimme (€) berichtet.